СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-01T11:25:07+03:00

Горе-злоумышленники попались оперативникам во время кражи из очередного магазина в глубинке

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Орловские полицейские задержали деревенских воришек. Горе-злоумышленники попались оперативникам во время кражи из очередного магазина в глубинке.

Отпираться было не к чему – два орловца попались с поличным в деревне Новый Синец Болховского района. Они забрались в сельский магазин ночью, отжали стеклопакеты и влезли в окно. Здесь они решили поживиться разменной монетой из кассы, продуктами питания и сигаретами.

Как выяснилось, это уже не первое их «дело». На их счету еще девять краж из магазинов. Причем выбирали они именно сельскую местность. Общая сумма ущерба владельцев украденного товара составила порядка 500 тысяч рублей.

- Злоумышленники проникали в магазины взломав замки, отжатия окна или через крыши. Часть похищенного товара оперативники обнаружили на даче одного из преступников. Сейчас один из них находится под стражей, а другой под домашним арестом, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На данный момент полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU