Житель Орла отсудил военник у забывшего призвать его в армию военкомата

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-01T11:05:54+03:00

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В Орле мужчина отсудил у военкомата, забывшего призвать его в армию, военный билет. Орловец не попал в ряды вооруженных сил России не по своей вине и потому посчитал, что выданная ему вместо документа справка "не служил" повредит его карьерному росту.

Претензии у орловца возникли к военному комиссариату по следующей причине: мужчине исполнилось 27 лет и его сняли с учета призывников, зачислив в запас как не прошедшего службу. Такому решению горожанин удивился, ведь на учете в военкоматах он состоял, а вот повесток явиться туда ему не приходило.

Одно дело, если в военкомат юноша не явился по повестке – за это предусмотрена ответственность по закону, уклониста будут разыскивать. А вот приходить в военкомат с заявлением «хочу Родину защищать» можно, конечно, по зову сердца, а вот по закону не обязательно.

Поэтому орловец и удивился выданной ему справке взамен военного билета: какое-то время он жил в Московской области и военкоматы столичного региона повесток ему не присылали. Тогда мужчина решил, что справедливость надо восстанавливать через суд.

- Житель Орла обратился в суд с административным исковым заявлением к о признании решения призывной комиссии незаконным и обязании выдать военный билет. Установив изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований административного истца, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Северного районного суда г. Орла.

Свой положенный по закону военный билет орловец получил.

ИСТОЧНИК KP.RU