СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-01T09:48:58+03:00

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В Орле из-за резкого маневра маршрутки пострадал пожилой пассажир. 76-летнего мужчину экстренно доставили в больницу.

Происшествие случилось вчера утром в автобусе «Паз». Подобрав в 9:15 пассажиров на остановке «Трансмаш» на ул. Комсомольской, он начал выезжать на проезжую часть. Пожилой пассажир не удержался и упал.

- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен бригадой скорой помощи больницу Семашко, -сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Как стало известно, после осмотра пенсионеру назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU