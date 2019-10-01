В Орле из-за резкого маневра маршрутки пострадал пожилой пассажир
В Орле из-за резкого маневра маршрутки пострадал пожилой пассажир. 76-летнего мужчину экстренно доставили в больницу.
Происшествие случилось вчера утром в автобусе «Паз». Подобрав в 9:15 пассажиров на остановке «Трансмаш» на ул. Комсомольской, он начал выезжать на проезжую часть. Пожилой пассажир не удержался и упал.
- В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и с места происшествия был доставлен бригадой скорой помощи больницу Семашко, -сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Как стало известно, после осмотра пенсионеру назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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