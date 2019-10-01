СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-01T08:43:14+03:00

В Орле жильцам сгоревшей коммуналки обещали по 20 тысяч рублей. Фото пресс-службы мэрии

Глава городской администрации пояснил, что эта сумма выплачивается по закону

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В пятницу, 27 сентября, глава городской администрации Александр Муромский провел личный прием граждан. Среди участников встречи оказались и погорельцы, жильцы коммунальной квартиры дома №235а по улице Комсомольской.

В июле в их жилье вспыхнул пожар, в результате которого пострадали помещения общего пользования - кухня, коридор, туалет и жилая комната. При этом, как стало известно, квартира находится в долевой собственности: частной и муниципальной.

Разобравшись со сложившейся ситуацией Александр Муромский, поручил выделить погорельцам по 20 тысяч рублей.

- Оказание материальной помощи орловцам, пострадавшим от пожара, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии.

Отметим, сейчас в регионе действует несколько законов о социальной помощи для малоимущих и людей, чье жилье пострадало от ЧС.

Для определения права на получение выплат нужно обратиться в «Центр социального обслуживания населения» по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU