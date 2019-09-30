2019-09-30T19:09:54+03:00
Дом. Семья

В Орловскую область будут заманивать черных аистов

Для редких птиц построят жилье: искусственные гнезда появятся в двух районах региона
Ольга СУПОНЕВА
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Птиц привлекут специально для них возведенной "недвижимостью". Фото: orel-region.ruПтиц привлекут специально для них возведенной "недвижимостью". Фото: orel-region.ru
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В Орловскую область впервые попытаются привлечь черных аистов. Для редких птиц «построят» жилье: сделают гнезда и разместят их в двух районах региона.

Чаще всего на Орловщине черный аист гнездуется в Дмитровском и Шаблыкинском районах, именно сюда птиц и попытаются привлечь. Гнездовые платформы поставят в октябре. Займутся этой непростой работой специалисты-экологи. Почему непростой? Потому что гнезда обязательно должны быть установлены на деревья «в возрасте», предпочтительно сосны, которые растут в глухих лесах. К тому же не далее чем в 10 километрах от водоема.

- Гнездовое дерево должно быть прочным, не ниже 10 метров, должно иметь хороший подлет. Это связано с внушительным размером птицы, размах крыльев которой достигает 1,5-2 м. Гнездо аист обычно использует несколько лет. Платформа изготавливается из брусьев и досок. В качестве крепежного материала используется прочная проволока. После сборки платформы по ее краям укладывается бортик из веток или сухого камыша – это своего рода затравка для птицы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кстати, черный аист занесен в Красную книгу. Гнездятся сейчас эти птицы по соседству с Орловщиной: в Курской и Брянской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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