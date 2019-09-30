2019-09-30T18:59:13+03:00
Происшествия

В Орле размыло грунт у железнодорожного переезда

В ГИБДД просят водителей, по возможности, миновать опасный участок: проезжая часть грозит вот-вот обвалиться
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/konubriФото: https://vk.com/konubriФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Орле у железнодорожного переезда в Маслозаводком переулке серьезно размыло грунт. Теперь участок этот опасен: проезжая часть грозит вот-вот обвалиться.

Орловским автолюбителям стоит быть особенно осторожными в указанном месте. Сейчас движение в районе переезда ограничено.

- Сотрудниками ГИБДД производится регулирование дорожного движения автомобилей для осуществления пропуска по данной дороге транспортных средств в небольших количествах, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции настоятельно рекомендуют горожанам строить свой маршрут так, чтобы миновать опасный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловскую область будут заманивать черных аистов
В Орле произошел пожар в школе
В Орле с поличным задержали магазинного вора
Орловские власти рассказали о росте цен на гречку
В Орле ярмарку выходного дня в Северном районе опять перенесут
В Орле в рейтинге благоустройства на 2020 год появились 5 лидеров
В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг
МЧС: в Орловской области ухудшится погода
В Орле спасатели тушили пожар на улице Фомина
Орловская молодежь поделилась секретами силы казацких традиций
В Орле иномарка сбила пешехода во дворе
Орловцам предложили обсудить правила выгула собак
Экс-полицейский, устроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штраф
В молокоматах Орла нашли небезопасные продукты
В Новосиле мотоциклист без водительских прав учинил ДТП
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска
Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области
Орловцы пожаловались, что к школе для детей с ОВЗ невозможно подъехать
Орловскую область посетил глава МВД России Владимир Колокольцев
Первая неделя октября в Орле будет теплой
«Хитроумная влюбленная»: в Орловском академическом театре состоится премьера