В Орле размыло грунт у железнодорожного переезда

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-30T18:59:13+03:00

В ГИБДД просят водителей, по возможности, миновать опасный участок: проезжая часть грозит вот-вот обвалиться

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В Орле у железнодорожного переезда в Маслозаводком переулке серьезно размыло грунт. Теперь участок этот опасен: проезжая часть грозит вот-вот обвалиться.

Орловским автолюбителям стоит быть особенно осторожными в указанном месте. Сейчас движение в районе переезда ограничено.

- Сотрудниками ГИБДД производится регулирование дорожного движения автомобилей для осуществления пропуска по данной дороге транспортных средств в небольших количествах, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В полиции настоятельно рекомендуют горожанам строить свой маршрут так, чтобы миновать опасный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU