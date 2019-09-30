В Орле размыло грунт у железнодорожного переезда
В Орле у железнодорожного переезда в Маслозаводком переулке серьезно размыло грунт. Теперь участок этот опасен: проезжая часть грозит вот-вот обвалиться.
Орловским автолюбителям стоит быть особенно осторожными в указанном месте. Сейчас движение в районе переезда ограничено.
- Сотрудниками ГИБДД производится регулирование дорожного движения автомобилей для осуществления пропуска по данной дороге транспортных средств в небольших количествах, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В полиции настоятельно рекомендуют горожанам строить свой маршрут так, чтобы миновать опасный участок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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