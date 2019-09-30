В Орле произошел пожар в школе

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-30T18:46:07+03:00

Было эвакуировано около двухсот человек. Фото с места ЧП: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Пламя вспыхнуло в электрическом щитке, около 200 человек было эвакуировано:

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В Орле произошел пожар в общеобразовательной школе. ЧП случилось в учебном учреждении №37, загорелся электрический щиток.

Все произошло во второй половине сегодняшнего дня, 30 сентября. Сигнал о пожаре поступил около четырех часов дня. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Как оказалось, в щитке разгорелся огонь и стал подниматься вверх по кабельной шахте. Росгвардейцы стали эвакуировать учащихся и педагогов, вызвали спасателей.

- Около двухсот школьников росгвардейцы вывели на прилегающую к школе территорию. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по Орловской области остаточные очаги возгорания в настоящее время ликвидированы, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

К счастью, с ЧП удалось справиться оперативно: никто не пострадал. А вот почему в учебном учреждении вспыхнул электрощиток, еще предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU