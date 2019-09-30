В Орле с поличным задержали магазинного вора
В Орле с поличным задержали магазинного вора. 30-летний горожанин пытался вынести товара из супермаркета на несколько тысяч.
Случился инцидент в Советском районе. Работники магазина заметили, что между полками с продукцией снует подозрительный мужчина. Посетитель долго рассматривал ассортимент, нагрузил тележку мясных консервов и направился к выходу, за товар при этом не заплатив. Продавцам пришлось обращаться за помощью к силовикам.
- Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. Росгвардейцы выяснили, что орловец совершает кражу не в первый раз, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU