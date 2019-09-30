2019-09-30T15:03:27+03:00
Происшествия

В Орле с поличным задержали магазинного вора

30-летний горожанин пытался вынести консервов из супермаркета на несколько тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле с поличным задержали магазинного вора. 30-летний горожанин пытался вынести товара из супермаркета на несколько тысяч.

Случился инцидент в Советском районе. Работники магазина заметили, что между полками с продукцией снует подозрительный мужчина. Посетитель долго рассматривал ассортимент, нагрузил тележку мясных консервов и направился к выходу, за товар при этом не заплатив. Продавцам пришлось обращаться за помощью к силовикам.

- Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. Росгвардейцы выяснили, что орловец совершает кражу не в первый раз, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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