2019-09-30T13:55:39+03:00
Общество

В Орле в рейтинге благоустройства на 2020 год появились 5 лидеров

Победители народного голосования будут приведены в порядок в первую очередь
Наталья Меркулова
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В Орле в рейтинге благоустройства на 2020 год появились 5 лидеровВ Орле в рейтинге благоустройства на 2020 год появились 5 лидеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На официальном сайте администрации Орла продолжается второй этап голосования по выбору общественной территории для благоустройства в следующем году. Его победители будут приведены в порядок в первую очередь.

Опрос продлится до 17 ноября включительно. Однако уже сейчас можно заметить лидеров ТОП-5. Больше всего голосов орловцы отдали сквер по улице Ливенской (426 голосов), с небольшим отставанием идет территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (390 голосов).

На третьем месте территория между казначейством и больницей Семашко (229 голосов). Далее идет территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (218 голосов) и замыкает пятерку лидеров голосования территория за противотуберкулезным диспансером (206 голосов).

Всего же на данный момент в опросе приняли участие 2 441 респондент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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