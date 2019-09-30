В Орле в рейтинге благоустройства на 2020 год появились 5 лидеров
На официальном сайте администрации Орла продолжается второй этап голосования по выбору общественной территории для благоустройства в следующем году. Его победители будут приведены в порядок в первую очередь.
Опрос продлится до 17 ноября включительно. Однако уже сейчас можно заметить лидеров ТОП-5. Больше всего голосов орловцы отдали сквер по улице Ливенской (426 голосов), с небольшим отставанием идет территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова (390 голосов).
На третьем месте территория между казначейством и больницей Семашко (229 голосов). Далее идет территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (218 голосов) и замыкает пятерку лидеров голосования территория за противотуберкулезным диспансером (206 голосов).
Всего же на данный момент в опросе приняли участие 2 441 респондент.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»