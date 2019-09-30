2019-09-30T13:27:40+03:00
Общество

В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг

В памятных соревнованиях приняли участие их друзья и коллеги
Наталья Меркулова
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Память погибших бойцов почтили минутой молчания. Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиПамять погибших бойцов почтили минутой молчания. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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В субботу, 28 сентября, в Орле прошла 32-я ежегодная эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг. В памятных соревнованиях приняли участие их друзья и коллеги.

Напомним, орловские правоохранители на протяжении многих лет показывают свою доблесть в родном регионе и в «горячих» точках, порой ценой собственной жизни. Среди павших - Герой России (посмертно) боец ОМОНа Алексей Скворцов и шесть бойцов сражавшихся в Северо-Кавказской республике - Владимир Носов, Владислав Лапочкин, Михаил Гордеев, Владимир Кузин и Роман Макаров.

В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг. Фото: пресс-служба облсовета народных депутатов

В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг. Фото: пресс-служба облсовета народных депутатов

Все они, также как и Денис Мельников, погибший при исполнении долга в Орле, были посмертно награждены орденом Мужества. Их память почетные гости соревнований почтили минутой молчания возле стелы УМВД России.

- История знает немало подвигов наших коллег, которые отдали жизнь в борьбе с преступностью. Среди этих доблестных сотрудников полиции немало орловцев. Это дань уважения нашим товарищам, не вернувшимся с боевых заданий, и стремление сохранить о них светлую память, - пояснил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

11 команд в Орле вышли на старт эстафеты, в память о погибших друзьях и коллегах. Фото: пресс-служба облсовета

11 команд в Орле вышли на старт эстафеты, в память о погибших друзьях и коллегах. Фото: пресс-служба облсовета

После этого 11 команд вышли на старт и в память о своих друзьях, показали, что такое настоящая сила воли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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