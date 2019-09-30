В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг
В субботу, 28 сентября, в Орле прошла 32-я ежегодная эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг. В памятных соревнованиях приняли участие их друзья и коллеги.
Напомним, орловские правоохранители на протяжении многих лет показывают свою доблесть в родном регионе и в «горячих» точках, порой ценой собственной жизни. Среди павших - Герой России (посмертно) боец ОМОНа Алексей Скворцов и шесть бойцов сражавшихся в Северо-Кавказской республике - Владимир Носов, Владислав Лапочкин, Михаил Гордеев, Владимир Кузин и Роман Макаров.
В Орле прошла эстафета в честь бойцов, погибших исполняя служебный долг. Фото: пресс-служба облсовета народных депутатов
Все они, также как и Денис Мельников, погибший при исполнении долга в Орле, были посмертно награждены орденом Мужества. Их память почетные гости соревнований почтили минутой молчания возле стелы УМВД России.
- История знает немало подвигов наших коллег, которые отдали жизнь в борьбе с преступностью. Среди этих доблестных сотрудников полиции немало орловцев. Это дань уважения нашим товарищам, не вернувшимся с боевых заданий, и стремление сохранить о них светлую память, - пояснил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
11 команд в Орле вышли на старт эстафеты, в память о погибших друзьях и коллегах. Фото: пресс-служба облсовета
После этого 11 команд вышли на старт и в память о своих друзьях, показали, что такое настоящая сила воли.
ИСТОЧНИК KP.RU