В Орле спасатели тушили пожар на улице Фомина
В Орле спасатели тушили пожар на улице Фомина. ЧП случилось накануне, в воскресенье 29 сентября.
Сообщение о возгорании на телефон пожарной службы поступило утром выходного дня, в начале одиннадцатого. Пожарные прибыли на место и оказалось, что горит чердак в хозяйственной постройке.
- В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади шесть квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU