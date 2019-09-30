СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-30T12:48:26+03:00

От полыхавшего сарая едва не загорелся жилой дом

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В Орле спасатели тушили пожар на улице Фомина. ЧП случилось накануне, в воскресенье 29 сентября.

Сообщение о возгорании на телефон пожарной службы поступило утром выходного дня, в начале одиннадцатого. Пожарные прибыли на место и оказалось, что горит чердак в хозяйственной постройке.

- В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади шесть квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU