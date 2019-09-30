Орловская молодежь поделилась секретами силы казацких традиций

СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-30T12:30:44+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в Орле прошла встреча творческих и военно-патриотических клубов региона. На форуме казацкая и православная молодежь поделилась секретами силы русских традиций.

В Орле прошла встреча творческих и военно-патриотических клубов регионаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мальчишки и девчонки вышли на сцену хореографической школы с знаменитыми душевными напевами, залихватскими танцами в присядку и звенящими саблями.

В это же время каждый желающий мог посетить фотовыставку, посвященную казачеству и выставку декоративно-прикладного творчества и оружия. Для руководителей патриотических движений прошел тематический мастер-класс и обмен опытом о способах возражения национальной духовной культуры.

На сцене - настоящие духовные традиции православной землиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Отрадно, что на Орловщине возрождается казачество, которое как и православная вера, во все времена являлось главным духовным стержнем для русского человека, - подчеркнул Вадим Соколов, первый заместитель Губернатора области.

ИСТОЧНИК KP.RU