В Орле иномарка сбила пешехода во дворе

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-30T11:33:28+03:00

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В Орле иномарка сбила пешехода на прилегающей территории. Оказавшийся под колесами "Ниссана" мужчина получил травмы.

ДТП случилось в минувшую субботу, 28 сентября. 37-летний водитель на кроссовере ехал задним ходом по дворовой территории, в районе 20-го дома на Старо-Московской улице. Он не заметил пешеходща.

-На прилегающей территории водитель допустил наезд на 38-летнего пешехода. Он получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные всего на территории Орловской области зарегистрировано 35 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось трагически.

ИСТОЧНИК KP.RU