СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-30T11:26:10+03:00

Владельцы четвероногих могут публично выразить свое мнение о новом проекте

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Орловцам предложили обсудить правила выгула собак. Владельцы четвероногих могут публично выразить свое мнение о новом проекте.

Напомним, на прошедшем 26 сентября заседании горсовета в первом чтении были приняты поправки в правила содержания домашних животных. Теперь хозяев домашних собак могут обязать убирать за ними на общественных территориях. Кроме того, депутаты предлагают ограничить неконтролируемое перемещение животных без поводков и запретить им гулять возле больниц, школ, детских площадок, пляжей и точек общепита.

- Новый закон может вступить в силу только после пройти процедуру публичных слушаний. Поэтому жителям города предлагают принять участие в окончательном чтении и высказать свое мнение, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского городского совета народных депутатов.

Публичные слушания 16 октября 16:00 в малом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU