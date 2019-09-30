2019-09-30T10:57:28+03:00
Общество

Экс-полицейский, устроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штраф

Суд признал ранее вынесенное наказание необоснованно высоким
Наталья Меркулова
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Экс-полицейский, устроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штрафЭкс-полицейский, устроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штрафФото: Архив "КП"
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Бывший начальник отделения ГИБДД по Должанскому району, подстроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штраф. Суд признал ранее установленный штраф необоснованно высоким.

Как стало известно, друг экс-полицейского устроил два года назад ночное ДТП в поселке Долгое, снес опору волоконно-оптической связи и скрылся с места происшествия. Утром он пришел к приятелю с просьбой замять дело.

Друзья разработали схему с липовым ДТП и другим водителем. Они подговорили своего знакомого взять вину на себя, а затем оплатить за него штраф в размете полторы тысячи рублей.

После того, как обнаружился подлог против экс-начальника отделения ГИБДД и его друга были возбуждены дела об административных правонарушениях.

В итоге бывший полицейский лишился должности, его обязали выплатить штраф 150 тысяч рублей, его приятелю предстояло выплатить 140 тысяч рублей. Однако оба они не согласились с суровым наказанием. Прокуратура также осталась недовольна приговором и требовала уголовного срока.

- Суд не нашел оснований для необходимости назначения более строгого наказания. Бывший начальник ГИБДД лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на 2 года, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.

Кроме того, размер штрафа также уменьшен. Экс-полицейский должен теперь выплатить 70 тысяч рублей, а его – 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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