Экс-полицейский, устроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штраф
Бывший начальник отделения ГИБДД по Должанскому району, подстроивший липовое ДТП, заплатит «уменьшенный» штраф. Суд признал ранее установленный штраф необоснованно высоким.
Как стало известно, друг экс-полицейского устроил два года назад ночное ДТП в поселке Долгое, снес опору волоконно-оптической связи и скрылся с места происшествия. Утром он пришел к приятелю с просьбой замять дело.
Друзья разработали схему с липовым ДТП и другим водителем. Они подговорили своего знакомого взять вину на себя, а затем оплатить за него штраф в размете полторы тысячи рублей.
После того, как обнаружился подлог против экс-начальника отделения ГИБДД и его друга были возбуждены дела об административных правонарушениях.
В итоге бывший полицейский лишился должности, его обязали выплатить штраф 150 тысяч рублей, его приятелю предстояло выплатить 140 тысяч рублей. Однако оба они не согласились с суровым наказанием. Прокуратура также осталась недовольна приговором и требовала уголовного срока.
- Суд не нашел оснований для необходимости назначения более строгого наказания. Бывший начальник ГИБДД лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на 2 года, - сообщает пресс-служба Орловского областного суда.
Кроме того, размер штрафа также уменьшен. Экс-полицейский должен теперь выплатить 70 тысяч рублей, а его – 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU