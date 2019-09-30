СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-30T10:56:04+03:00

У горожан есть риск купить молочку с кишечной палочкой

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В молокоматах Орла нашли небезопасные продукты. Специалисты Россельхознадзора проверили продукцию в лаборатории и исследование показало: у горожан есть риск купить молочку с кишечной палочкой.

Опасные бактерии эксперты нашли в шести из семи взятых в молокоматах проб. Они были взяты в аппаратах на улицах 8 Марта, 3-я Курская, Октябрьская.

- Были обнаружены бактерий группы кишечной палочки и излишняя бактериальная обсеменённость, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В числе опасных продуктов: молоко, творог, мягкий сыр.

Теперь поставщика молочки - фирму из Брянской области – ждет внеплановая проверка. Возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU