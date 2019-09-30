В Новосиле мотоциклист без водительских прав учинил ДТП

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-30T10:36:51+03:00

Лихач покалечился и был госпитализирован

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В городе Новосиль Орловской области мотоциклист без водительских прав перевернулся на своем двухколесном транспорте в кювет. Лихач покалечился, ему потребовалась госпитализация.

Авария случилась в минувшую субботу, 28 сентября. В начале двенадцатого часа дня 35-летний мужчина ехал по улице Карла Маркса районного центра и в какой-то момент потерял контроль над своим транспортом: не справился с управлением и перевернулся.

- Водитель с места ДТП каретой скорой помощи был доставлен в БУЗОО «МценскаяЦРБ», госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU