Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области
Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области. Большегруз буквально снес иномарку с людьми с дороги.
Трагическое ДТП произошло в субботу днем в Ливенском районе. В 14:40 на 19 км автодороге «Ливны-Навесное-Окуневы Горы» «КАМАЗ» под управлением 33-летнего водителя буквально снес иномарку на перекрестке с дороги.
Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России
- Водитель большегруза на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу движущемуся транспортному средству, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге столкновения из искореженной «Мазды» удалось извлечь 49-летнюю женщину. С тяжелыми телесными повреждениями ее отправили в больницу. Водитель иномарки скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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