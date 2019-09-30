СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-30T09:53:41+03:00

Большегруз буквально снес иномарку с людьми с дороги в Орловской области. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России

Большегруз буквально снес иномарку с людьми с дороги

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Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области. Большегруз буквально снес иномарку с людьми с дороги.

Трагическое ДТП произошло в субботу днем в Ливенском районе. В 14:40 на 19 км автодороге «Ливны-Навесное-Окуневы Горы» «КАМАЗ» под управлением 33-летнего водителя буквально снес иномарку на перекрестке с дороги.

Водитель «Мазды» погиб после тарана «КАМАЗом» в Орловской области. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД УМВД России

- Водитель большегруза на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу движущемуся транспортному средству, - пояснили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге столкновения из искореженной «Мазды» удалось извлечь 49-летнюю женщину. С тяжелыми телесными повреждениями ее отправили в больницу. Водитель иномарки скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU