Орловскую область посетил глава МВД России Владимир Колокольцев

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-30T09:03:03+03:00

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В субботу, 28 сентября, в Свердловском районе Орловской области прошла церемония перезахоронения останков князя Алексея Куракина и его жены, найденных на месте взорванного в годы Великой Отечественной войны фамильного склепа. Приехал почтить память известного государственного деятеля и Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

После проведения богослужения Почетный караул перенес гроб с останками князя Куракина и его супруги в восстановленную часовню в поселке Куракинский. Здесь гости возложили цветы и обратились к тем, благодаря кому идет возрождение усадьбы.

- Сохранение доброй памяти о выдающихся людях, много сделавших для процветания России, – одна из важнейших задач нынешнего поколения, –сказал Владимир Колокольцев.

После этого Министру показали макет родовой усадьбы князя Куракина и информационные стенды о ходе археологических работ и обнаруженных здесь редких находках.

Завершилось мероприятие выступлением русского народного хора имени Крепких.

ИСТОЧНИК KP.RU