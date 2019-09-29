2019-09-29T18:05:39+03:00
Общество

Первая неделя октября в Орле будет теплой

По прогнозам синоптиков, во второй половине грядущей пятидневки разогреется до +20 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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Осень еще побалует тепломОсень еще побалует тепломФото: Ольга СУПОНЕВА
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Первая неделя октября в Орле будет теплой. По прогнозам синоптиков, во второй половине грядущей пятидневки разогреется до +20 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 30 сентября в Орле пасмурно и дождливо. В ночное время температура составит +7 градусов, днем воздух прогреется до +16. Ветер южный 5 м/с, давление 736 мм рт.ст.

Во вторник, 1 октября, +10 ночью и +16 градусов днем. Вновь будет пасмурно, дождливо. Ветер западный 6 м/с, давление составит 733 мм рт.ст.

В среду 2 числа ночью +5, а днем температура достигнет +19 градусов. Облачность будет переменной, без осадков. Ветер южный, 6 м/c. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

В четверг, 3 октября, теплее: в темное время суток термометры покажут 8 выше нуля, а вот днем доберутся до отметок в +20 градусов. Ветер будет дуть с той же скоростью с того же направления. Давление повысится до 740 мм рт.ст. Без осадков.

В пятницу, 4 числа, +9 ночью и +18 днем. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер северный 3 м/c, давление 737 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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