Названы самые аварийно-опасные участки дорог в Орле
Названы самые аварийный участки дорог в Орле. В Госавтоинспекции провели анализ, который показал: по четырем адресам водителям и автолюбителям стоит быть особенно осторожными.
Первый из таких участков – перекресток улиц Лескова и Полесской. В этом году тут случилось 5 ДТП, при этом 3 раза тут сбивали пешеходов. К счастью, никто не погиб, однако без травм не обошлось.
Второй участок – пересечение Московского шоссе и улицы Металлургов. Здесь произошло 3 столкновения, несколько человек получили травмы.
Третий – пересечение Карачевского шоссе, Спивака и Васильевской улиц. В этом году по этому адресу также произошло 3 столкновения, 5 человек пострадало.
И последний из наиболее опасных участков – Кромское шоссе, 4 (рядом с ТМК «Гринн»). В 2019-м году здесь случилось 4 ДТП, 3 из них - столкновения. 5 человек пострадали, 1 погиб.
По словам начальника ОГИБДД по г. Орлу Юрия Капустина, для того, чтобы исправить ситуацию, не нужно больших затрат.
- Все аварийно-опасные участки регулируемые. Уже в 2019 году можно предпринять показавшую свою эффективность меру — в работе светофоров ввести трехсекундную задержку такта «красный — красный». Время дается на полную остановку транспорта, - отметил полицейский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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