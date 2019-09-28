Полицейские провели в школах Орла уроки безопасности
Полицейские провели в школах Орла уроки безопасности. Сотрудники ГИБДД напомнили детям о том, как и почему важно соблюдать правила дорожного движения.
Полицейские и общественники посетили школы №2 и 23 областной столицы. Выбор на них пал не случайно: образовательные учреждения находятся в непосредственной близости от проезжей части с активным транспортным потоком, а значит для детей есть риск.
- Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели предупредительно-профилактические беседы со школьниками для формирования знаний о культуре поведения на дорогах, в ходе которых напомнили им о правилах безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и при езде на велосипеде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU