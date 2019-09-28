СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-28T11:33:36+03:00

Детям напомнили о том, как и почему важно соблюдать правила дорожного движения

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Полицейские провели в школах Орла уроки безопасности. Сотрудники ГИБДД напомнили детям о том, как и почему важно соблюдать правила дорожного движения.

Полицейские и общественники посетили школы №2 и 23 областной столицы. Выбор на них пал не случайно: образовательные учреждения находятся в непосредственной близости от проезжей части с активным транспортным потоком, а значит для детей есть риск.

- Сотрудники орловской Госавтоинспекции провели предупредительно-профилактические беседы со школьниками для формирования знаний о культуре поведения на дорогах, в ходе которых напомнили им о правилах безопасного поведения на проезжей части, в транспорте и при езде на велосипеде, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU