Во все школы и детсады Орла поступило тепло
В школе №7 обнаружена утечка, но к понедельнику ее обещают устранить
В горадминистрации уверяют: детям мерзнуть не придетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во все школы и детские сады Орла поступило тепло. О том, что детям не придется мерзнуть в учебных учреждениях, сообщили в администрации города.
Правда, начало отопительного сезона не обошлось без проблем: в школе №7 обнаружена утечка в инженерных сетях. Однако до понедельника аварию обещают устранить, и новая учебная неделя будет проходить уже в отапливаемых классах, пояснили в пресс-службе администрации Орла.
Что же касается жилых домов, то в течение 10-ти дней тепло появится во всех квартирах.
ИСТОЧНИК KP.RU