В Орле суд не нашел оснований для заключения Артура Шлейхера под стражу

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-28T11:20:08+03:00

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В Орле Железнодорожный районный суд города не нашел оснований для заключения Артура Шлейхера под стражу. Правосудие отказало следователям в такой мере пресечения для экс-бизнесмена.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего директора "321 ВСУ" Артура Шлейхера региональный следком возбудил на этой неделе. По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей.

- Основанием стали подозрения в том, что экс-бизнесмен вступил в 2016 году в сговор с руководством «Орелгортеплоэнерго» и заключил с этой организацией договор целевого займа на достройку объектов социального назначения и ряд договоров на ремонт и реконструкцию. Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Решался вопрос о заключении Шлейхера под стражу, однако суд не нашел для этого оснований.

- Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана лишь в исключительных случаях. Объективных сведений о том, что Шлейхер предпринимал попытки скрыться, уничтожить доказательства, препятствовать производству по делу, оказывать давление на свидетелей, суду представлено не было. Постановлением суда в удовлетворении ходатайства отказано, - сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда г. Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU