2019-09-28T11:20:08+03:00
Происшествия

В Орле суд не нашел оснований для заключения Артура Шлейхера под стражу

Правосудие отказало следователям в такой мере пресечения для экс-бизнесмена
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Артур Шлейхер, бывший руководитель "321 ВСУ"Артур Шлейхер, бывший руководитель "321 ВСУ"Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле Железнодорожный районный суд города не нашел оснований для заключения Артура Шлейхера под стражу. Правосудие отказало следователям в такой мере пресечения для экс-бизнесмена.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего директора "321 ВСУ" Артура Шлейхера региональный следком возбудил на этой неделе. По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей.

- Основанием стали подозрения в том, что экс-бизнесмен вступил в 2016 году в сговор с руководством «Орелгортеплоэнерго» и заключил с этой организацией договор целевого займа на достройку объектов социального назначения и ряд договоров на ремонт и реконструкцию. Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Решался вопрос о заключении Шлейхера под стражу, однако суд не нашел для этого оснований.

- Мера пресечения в виде заключения под стражу может быть избрана лишь в исключительных случаях. Объективных сведений о том, что Шлейхер предпринимал попытки скрыться, уничтожить доказательства, препятствовать производству по делу, оказывать давление на свидетелей, суду представлено не было. Постановлением суда в удовлетворении ходатайства отказано, - сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда г. Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хитроумная влюбленная»: в Орловском академическом театре состоится премьера
Почти 5 лет проведет в тюрьме житель Орловской области за ДТП
Названы самые аварийно-опасные участки дорог в Орле
Полицейские провели в школах Орла уроки безопасности
Во все школы и детсады Орла поступило тепло
В Ливнах девушка обчистила несколько частных домов
В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий
В центре Орла посадят туи
В Орле на Октябрьской маршрутка сбила женщину
В Москве завершилась крупнейшая выставка продуктов питания мирового класса
В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила
Накануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие
Под Орлом 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с ветерком
Сегодня казацкая и православная молодежь устроит в Орле праздник души
В Орле бывшие руководители УКХ могут попасть под суд
Орловцы могут пожаловаться на холод в квартирах, больницах и школах
Орловский учитель проведет уроки для детей из Чечни
В Орловской области потеплеет
В Орловской области работники фермы крали животных и сдавали на мясо
Концерт ВИА "Лейся, песня!" состоится в Орле 8 ноября