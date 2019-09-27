2019-09-27T15:15:40+03:00
Общество

В центре Орла посадят туи

Саженцы появятся в аллее Семьи в рамках празднования Дня пожилого человека
Ольга СУПОНЕВА
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Саженцы высадят в рамках акции "Сделаем свой город красивее"Саженцы высадят в рамках акции "Сделаем свой город красивее"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В центре Орла посадят туи. Саженцы появятся в аллее Семьи в рамках празднования Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Посадят саженцы декоративного растения Почетные граждане Орла, представители ветеранских организаций, граждане, имена которых внесены в городскую Книгу Почета. Акция получила название "Сделаем свой город красивее".

- Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и поддержать добрую традицию благоустройства и бережного отношения к своему городу. Воспользуйтесь прекрасной возможностью передать пример подрастающему поколению и приобщить молодежь к активной роли участия в развитии и облагораживании Орла, выразить заботу и уважение к старшему поколению, - обратились к орловцам в администрации города.

Состоится мероприятие 3 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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