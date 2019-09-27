В центре Орла посадят туи
В центре Орла посадят туи. Саженцы появятся в аллее Семьи в рамках празднования Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября.
Посадят саженцы декоративного растения Почетные граждане Орла, представители ветеранских организаций, граждане, имена которых внесены в городскую Книгу Почета. Акция получила название "Сделаем свой город красивее".
- Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и поддержать добрую традицию благоустройства и бережного отношения к своему городу. Воспользуйтесь прекрасной возможностью передать пример подрастающему поколению и приобщить молодежь к активной роли участия в развитии и облагораживании Орла, выразить заботу и уважение к старшему поколению, - обратились к орловцам в администрации города.
Состоится мероприятие 3 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU