В Орле на Октябрьской маршрутка сбила женщину
В Советском районе Орла маршрутка сбила женщину. ДТП, в котором пешеход получила травмы, случилось на Октябрьской улице накануне вечером, 26 сентября.
64-летний водитель ехал за рулем автобуса "ПАЗ" в девятом часу вечера со стороны Красноармейской в сторону улицы 60 лет Октября. В районее дома №53 31-летняя женщина решила перебежать дорогу вне зебры, как пояснили в региональном УГИБДД - в зоне видимости пешеходного перехода. И оказалась под колесами.
- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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