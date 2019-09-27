В Орле на Октябрьской маршрутка сбила женщину

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-27T14:37:17+03:00

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В Советском районе Орла маршрутка сбила женщину. ДТП, в котором пешеход получила травмы, случилось на Октябрьской улице накануне вечером, 26 сентября.

64-летний водитель ехал за рулем автобуса "ПАЗ" в девятом часу вечера со стороны Красноармейской в сторону улицы 60 лет Октября. В районее дома №53 31-летняя женщина решила перебежать дорогу вне зебры, как пояснили в региональном УГИБДД - в зоне видимости пешеходного перехода. И оказалась под колесами.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU