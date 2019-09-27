В Москве завершилась крупнейшая выставка продуктов питания мирового класса

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-27T11:45:45+03:00

Более 30 тысяч посетителей, 1 762 участников из 65 стран, 12 продуктовых категорий, последние тренды из сферы фуд-бизнеса

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Выставка World Food Moscow работала в российской столице в течении четырёх дней, с 24 по 27 сентября 2019 года.

Производители на одной из крупнейших продуктовых выставок представили посетителям вкусные и изысканные новинки со всего мира. Только национальных экспозиций из стран Африки было представлено порядка девяти. Бакалея, продукция для здорового питания, консервация, масла и соусы, молочная продукция, мясо, напитки, морепродукты, и, конечно, кондитерские изделия - организаторы тщательно отбирали производителей-участников и продукцию, соответствующую современным стандартам качества, для участия в World Food.

Торгово-промышленная палата Орловской области представила флагманов пищевой промышленности региона, таких как «АПК «Орловская Нива», «Посольство вкусной еды» и ООО «Кондитерская фабрика» (г. Орёл), представившей гостям выставки сладкие новинки под маркой «Русника».

Как у российских, так и у зарубежных гостей особым спросом пользовались уникальные стаканчики «Русники» с мини-зефиром и мармеладом, а также продукция ручного производства: нежнейшие зефирные розы, мармелад с семенами чиа и фирменные пряники. Продукция, изготовленная из натуральных ингредиентов орловскими кондитерами, заслужила самые лестные оценки от участников, которым удалось ее продегустировать на стенде. Орловская фабрика продолжает активно завоевывать российский кондитерский рынок благодаря высоким стандартам качества продукции и надёжной репутации производителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU