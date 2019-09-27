СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-27T11:44:24+03:00

Хозяин рептилии испугался за его здоровье и решил проверить его на сальмонеллез

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В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила. Хозяин рептилии испугался за его здоровье и решил проверить его на сальмонеллез.

Отделение бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провело анализ проб фекалий необычного домашнего животного на наличие сальмонеллеза и гельминтозных заболеваний. Исследования показали – крокодил здоров.

Пресс-служба учреждения не уточнила, кто является его владельцем, но предупредила об опасности заболеваний рептилий.

- Рептилии часто бывают носителями сальмонеллеза. Человек может заразиться при контакте с ними или при уборке террариума. Поэтому домашние крокодилы и ящерицы не должны свободно перемещаться по дому, - пояснили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

После контакта с рептилиями специалисты советуют тщательно вымыть руки с мылом.

ИСТОЧНИК KP.RU