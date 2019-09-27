В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила
В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила. Хозяин рептилии испугался за его здоровье и решил проверить его на сальмонеллез.
Отделение бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провело анализ проб фекалий необычного домашнего животного на наличие сальмонеллеза и гельминтозных заболеваний. Исследования показали – крокодил здоров.
Пресс-служба учреждения не уточнила, кто является его владельцем, но предупредила об опасности заболеваний рептилий.
- Рептилии часто бывают носителями сальмонеллеза. Человек может заразиться при контакте с ними или при уборке террариума. Поэтому домашние крокодилы и ящерицы не должны свободно перемещаться по дому, - пояснили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.
После контакта с рептилиями специалисты советуют тщательно вымыть руки с мылом.
ИСТОЧНИК KP.RU