2019-09-27T11:24:20+03:00
Общество

Накануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие

С этим событием старейшее учреждение для талантов поздравила Татьяна Крымова
Наталья Меркулова
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Накануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие. Фото пресс-службы губернатора Орловской областиНакануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие. Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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Вчера, 26 сентября, Орловский Дворец пионеров и школьников им. Гагарина отметил свое 95-летие. Юбилейная дата совпала с глобальным обновлением старейшим учреждением для талантов, ведь уже в октябре здесь начнет работу детский технопарк «Кванториум».

Сегодня в студиях, ансамблях и, творческих клубах Дворца занимаются более трех тысяч ребят и скоро эта цифра увеличится. Уже более 400 юных программистов и техников подали заявки на обучение в новом образовательном центре.

С праздником сотрудников и воспитанников учреждения поздравили руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова и зампредседателя Орловского облсовета народных депутатов Олег Кошелев.

- Областной Дворец пионеров и школьников им. Гагарина уникальное учреждение дополнительного образования, в котором сосредоточены опыт, мудрость, юность и задор. Уже в октябре здесь откроется технопарк, с помощью которого талантливые дети начнут углубленное обучение, – отметила Татьяна Крымова.

Завершился праздник творческим концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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