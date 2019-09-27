СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-27T10:58:06+03:00

Под Орлом 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с ветерком Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ее приятель не справился с управлением «Ауди» и врезался в грузовой «МАЗ»

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Вчера, 26 сентября, под Орлом 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с ветерком. Ее несовершеннолетний приятель не справился с управлением «Ауди 80» и врезался в стоящий на обочине грузовой «МАЗ».

ДТП случилось в 10 часов вечера в Урицком районе на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» в районе 21 км.

- 17-летний молодой человек сел за руль, не имея на это прав. В результате столкновения девушка получила травы и была срочно госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU