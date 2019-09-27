Сегодня казацкая и православная молодежь устроит в Орле праздник души
Творческие коллективы и клубы встретятся на форуме, чтобы рассказать о силе русской культуры
Сегодня казацкая и православная молодежь устроит праздник душиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 27 сентября, казацкая и православная молодежь устроит в Орле праздник души. Творческие коллективы и военно-патриотические клубы из разных уголков региона встретятся на форуме, чтобы рассказать о силе русской православной культуры.
Участники мероприятия представят свое мастерство в театрализованных выступлениях, музыке, танцах и чтении стихотворений. Итогом форума станет презентация «Казачество и православие – неразрывная связь».
Форум стартует в 12.00 в Орловской детской хореографической школы.
ИСТОЧНИК KP.RU