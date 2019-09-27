СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-27T10:05:53+03:00

В Орле бывшие руководители УКХ могут попасть под суд Фото: Архив "КП"

Проверка установила более 26 миллионов рублей ущерба от их работы

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В Орле против бывших руководителей УКХ готовится судебное разбирательство. Проверка установила более 26 миллионов рублей ущерба от их работы.

Контрольно-счетная Палата провела исследование законности и результативности использования УКХ бюджетных средств на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2017 году и за 10 месяцев прошлого года и выявила многомиллионные финансовые нарушения.

По данным КПС, замначальника управления Елена Сидорова не провела приемку выполненных работ, не организовала рассмотрение претензий по спорным контрактам, а также не извещала своевременно о нарушениях самим подрядчикам.

- Были выявлены финансовые нарушения на 17 млн 351 тысяч рублей. Кроме того, городской казне пришлось оплачивать иски подрядных организаций к УКХ. В итоге местный бюджет понес общий ущерб в размере 26 млн 500 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе городского совета народных депутатов.

Сейчас мэрия готовит иски в суд против Елены Сидоровой и ряда других экс-руководителей УКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU