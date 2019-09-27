Орловцы могут пожаловаться на холод в квартирах, больницах и школах

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-27T09:30:55+03:00

Орловцы могут пожаловаться на холод в квартире, в больницах и школах. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

«КП» публикует нормативы температуры, которая должна быть в учреждениях соцферы

Изменить размер текста: A A

С началом осенних холодов резко встал вопрос с подключением отопления в многоквартирных домах в Орле. Официально старт отопительного сезона в социальных учреждениях был дан 24 сентября, а жилом фонде - вчера.

В связи с этим сотрудники регионального Роспотребнадзора предупреждает горожан о том, какая температура воздуха по нормативам должна быть на градусниках в детских садах, школах, больницах и интернатах.

Согласно установленному СанПиН в помещениях объектов социальной сферы обязательно должны соблюдаться следующие нормы: в школах в учебных кабинетах температура не должна опускаться ниже + 18°C, а в больничных палатах и в интернатах для инвалидов +20°C.

Особое внимание уделяется отоплению в Детских садах. В них температура не должна падать ниже +19°C. Причем в зависимости от возраста малышей разнится температура в группах. Если это ясли - 22-24°C, если младшая, средняя и старшая - 21-23°.

- В случае несоблюдения нормативов в учреждениях социальной сферы граждане могут обратиться в Управление с жалобой, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Сделать это можно, направив письменное обращение по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а или через официальный сайт ведомства в разделе «Обращения граждан».

Если же возникают проблемы с отоплением в квартире можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла: (4862) 43-22-12.

ИСТОЧНИК KP.RU