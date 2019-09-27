Орловский учитель проведет уроки для детей из Чечни

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-27T08:47:08+03:00

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Учитель информатики и астрономии Сергей Шаров представляет Орловскую область в столице Чеченской республики в финале всероссийского конкурса «Учитель года». На данный момент он уже успешно провел открытый урок в 10 классе одной из местных школ.

Кроме Сергея Шарова, педагога гимназии №34 города Орла, в финальных испытаниях принимают участие еще 84 учителя из всех регионов России. Для победы в конкурсе участникам нужно успешно провести «Урок», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Образовательный проект». Все они транслируются в онлайн-режиме в сети Интернет.

- В этом году конкурс отмечает 30-летний юбилей. Для его участников организованы творческие встречи с победителями прошлых лет, а также с первыми лицами Чеченской республики, в том числе, его главой Рамзаном Кадыровым, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Завершится конкурс 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU