В Орловской области потеплеет

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-26T18:07:01+03:00

К выходным разогреется до +15, а на будущей неделе и до +18

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В Орловской области станет теплее. По прогнозам синоптиков, к выходным разогреется до +15 градусов, а на будущей неделе и до +18.

Как сообщает Росгидрометцентр, в пятницу 27 сентября в Орле переменная облачность и небольшой дождь. В ночное время +4, днем воздух разогреется до +13. Ветер северо-восточный 1 м/с, давление 745 мм рт.ст.

В субботу 28 сентября в ночное время +2, а днем +15. Вновь переменная облачность, небольшой дождь. Ветер будет дуть с юга со скоростью 1 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 29 числа, теплее: в темное время суток 5 выше нуля, днем метеорологи обещают 16 градусов. Правда, будет пасмурно и дождливо. Ветер юго-западный 3 м/c, давление 739 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, новая рабочая неделя начнется уже с +18 выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU