2019-09-26T16:09:02+03:00
Звезды

Концерт ВИА "Лейся, песня!" состоится в Орле 8 ноября

Артисты исполнят любимые несколькими поколениями хиты
Ольга СУПОНЕВА
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В ноябре в Орле выступит ВИА "Лейся, песня". Артисты исполнят любимые несколькими поколениями хиты.

Концерт артисты должны были дать уже на этой неделе, однако дату его проведения перенесли. Организаторы отмечают, что все купленные билеты останутся действительны на ноябрьское выступление. Ну а если вы являетесь поклонниками таких золотых композиций как "Кто тебе сказал", "Где же ты была", "Синий иней", "Прощай" и других, то билеты еще есть в продаже. Приобрести их можно онлайн или в кассах "Орелконцерт".

КОГДА, ГДЕ?

8 ноября, 19.00

Кромское ш-се, 4

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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