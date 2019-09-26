СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-26T15:44:12+03:00

Подготовка к зимнему сезону в Орле уже ведется Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"Спецавтобаза" уже начала закупку пескосоляной смеси в преддверии сезона снегопадов

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На дороги Орла грядущей зимой высыпят 23 тысячи тонн реагентов. "Спецавтобаза" уже начала закупку пескосоляной смеси в преддверии сезона снегопадов.

На сегодняшний день заготовлено больше 200 тонн соли. По приобретению песка ведутся торги. Ведется и подготовка техники.

- Для ремонта и подготовки уборочной техники за счет собственной производственной базы определен перечень запасных частей и материалов, а также технический запас восстановленных деталей, узлов и агрегатов на промежуточном складе. На их закупку требуется 3,78 млн рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

Отметим, что вопрос подготовки к зиме обсуждался на совещании у главы администрации во вторник, 24 числа.

- Обещаем, что в этом году оскорбительных надписей на сугробах в сторону орловских властей не будет. Снег будет убираться вовремя, - пообещал тогда участникам совещания Сергей Яковенко, директор «Спецавтобазы».

ИСТОЧНИК KP.RU