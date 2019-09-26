В Орле ищут квартиру для несовершеннолетнего инвалида

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-26T13:48:03+03:00

Уже два года он и его мама ждут обещанное комфортное жилье

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В среду, 25 сентября, к главе городской администрации Александру Муромскому обратились мама и бабушка ребенка-инвалида. Как пояснили женщины, уже два года они ждут обещанное мэрией комфортное жилье.

В 2017 году Советский районный суд обязал городские власти предоставить им жилое помещение общей площадью 36 кв.м по договору социального найма. Однако от найденной управлением городского хозяйства и транспорта квартиры семье пришлось отказаться, так как квартира-«вторичка» была в плохом состоянии.

- Электронный аукцион по закупке квартиры на первичном рынке не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторная процедура назначена на октябрь 2019 года, - сообщил Александр Муромский.

После встречи с мамой и бабушкой несовершеннолетнего инвалида глава администрации поручил жилищному отделу расширить поиски. В случае, если подходящую по площади и стоимости квартиру не найдут, то мэрия выделит средства на приведение в надлежащий вид уже выданной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU