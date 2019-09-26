В Орле из-за подозрений в махинациях задержали экс-бизнесмена
В Орле из-за подозрений в махинациях задержали бывшего директора «321 ВСУ». По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей.
Основанием стали подозрения в том, что экс-бизнесмен вступил в 2016 году в сговор с руководством «Орелгортеплоэнерго» и заключил с этой организацией договор целевого займа на достройку объектов социального назначения и ряд договоров на ремонт и реконструкцию.
- Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу Возбуждено уголовное дело, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионально управления СК России.
Сейчас следствие ведет сбор доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU