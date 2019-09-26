2019-09-26T13:09:17+03:00
Общество

В Орле из-за подозрений в махинациях задержали экс-бизнесмена

По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей
Наталья Меркулова
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В Орле из-за подозрений в махинациях задержали экс-бизнесменаВ Орле из-за подозрений в махинациях задержали экс-бизнесменаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле из-за подозрений в махинациях задержали бывшего директора «321 ВСУ». По данным следствия, он присвоил себе более 80 миллионов рублей.

Основанием стали подозрения в том, что экс-бизнесмен вступил в 2016 году в сговор с руководством «Орелгортеплоэнерго» и заключил с этой организацией договор целевого займа на достройку объектов социального назначения и ряд договоров на ремонт и реконструкцию.

- Полученными денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В настоящее время он задержан, решается вопрос о заключении его под стражу Возбуждено уголовное дело, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионально управления СК России.

Сейчас следствие ведет сбор доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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