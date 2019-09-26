2019-09-26T12:45:40+03:00
Общество

19 октября орловцы выйдут на общегородской субботник

Городские власти планируют привлечь к уборке 40 тысяч жителей и ликвидировать 30 стихийных свалок
Наталья Меркулова
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19 октября орловцы выйдут на общегородской субботник19 октября орловцы выйдут на общегородской субботникФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 24 сентября, на рабочем совещании в мэрии Орла чиновники обсудили старт традиционного экологического месячника, который продлится весь октябрь.

За это время городские власти планируют привлечь к уборке 40 тысяч жителей и ликвидировать 30 стихийных свалок, очистить 12 км берегов городских водоемов и вывести 3,5 тысячи кубометров отходов. Кроме того, в планах продолжить озеленение города - посадить 300 деревьев и 500 кустарников.

Уборка пройдет в Медведевском лесу, лесопарке «Лужки», парке «Ботаника», парке Победы, сквер «Ливенский» и на ряде других общественных территорий.

- Уже приобретено 4 тысячи пар перчаток и 30 тысяч мешков для сбора мусора. На субботнике будет проводиться раздельный сбор мусора по четырем категориям: древесные порубки, ТКО, стекло и стеклобой, инертный строительный мусор, - сообщил Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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