19 октября орловцы выйдут на общегородской субботник
Во вторник, 24 сентября, на рабочем совещании в мэрии Орла чиновники обсудили старт традиционного экологического месячника, который продлится весь октябрь.
За это время городские власти планируют привлечь к уборке 40 тысяч жителей и ликвидировать 30 стихийных свалок, очистить 12 км берегов городских водоемов и вывести 3,5 тысячи кубометров отходов. Кроме того, в планах продолжить озеленение города - посадить 300 деревьев и 500 кустарников.
Уборка пройдет в Медведевском лесу, лесопарке «Лужки», парке «Ботаника», парке Победы, сквер «Ливенский» и на ряде других общественных территорий.
- Уже приобретено 4 тысячи пар перчаток и 30 тысяч мешков для сбора мусора. На субботнике будет проводиться раздельный сбор мусора по четырем категориям: древесные порубки, ТКО, стекло и стеклобой, инертный строительный мусор, - сообщил Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU