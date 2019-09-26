В Орле прошел общегородской строевой смотр и развод нарядов полиции

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-26T12:14:42+03:00

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В среду, 25 сентября, на площади Ленина в Орле состоялся открытый общегородской строевой смотр и развод нарядов полиции. В этот день на службу заступили десятки стражей порядка.

На службу заступили десятки стражей порядкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В рамках мероприятия ряду сотрудников полиции торжественно присвоили новых званий. Напутственные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов произнесли Леонид Музалевский, председатель орловского облсовета и генерал-майор Владимир Козлов, член общественного консультативного Совета ветеранов.

В Орле прошел развод нарядов полицииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сотрудники полиции всегда делали и делают все возможное, чтобы дать отпор росту преступности, обеспечить безопасность граждан, порой даже ценой собственной жизни. Убежден, что и в дальнейшем их ряды будут пополняться исключительно грамотными и самоотверженными людьми, - обратился к стражам порядка и их руководству Леонид Музалевский.

ИСТОЧНИК KP.RU