2019-09-26T12:14:42+03:00
Общество

В Орле прошел общегородской строевой смотр и развод нарядов полиции

На службу заступили десятки стражей порядка
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле прошел общегородской строевой смотр и развод нарядов полицииВ Орле прошел общегородской строевой смотр и развод нарядов полицииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 25 сентября, на площади Ленина в Орле состоялся открытый общегородской строевой смотр и развод нарядов полиции. В этот день на службу заступили десятки стражей порядка.

На службу заступили десятки стражей порядка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На службу заступили десятки стражей порядкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В рамках мероприятия ряду сотрудников полиции торжественно присвоили новых званий. Напутственные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов произнесли Леонид Музалевский, председатель орловского облсовета и генерал-майор Владимир Козлов, член общественного консультативного Совета ветеранов.

В Орле прошел развод нарядов полиции Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прошел развод нарядов полицииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Сотрудники полиции всегда делали и делают все возможное, чтобы дать отпор росту преступности, обеспечить безопасность граждан, порой даже ценой собственной жизни. Убежден, что и в дальнейшем их ряды будут пополняться исключительно грамотными и самоотверженными людьми, - обратился к стражам порядка и их руководству Леонид Музалевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области работники фермы крали животных и сдавали на мясо
Концерт ВИА "Лейся, песня!" состоится в Орле 8 ноября
На дороги Орла грядущей зимой высыпят 23 тысячи тонн реагентов
В Орле ищут квартиру для несовершеннолетнего инвалида
В Орле из-за подозрений в махинациях задержали экс-бизнесмена
19 октября орловцы выйдут на общегородской субботник
Пекарню у стадиона Ленина в Орле могут снести
На территории завода в Орловской области нашли скелетированное тело
В Орле нашли родственников красноармейца, погибшего под Новгородом
Орловцам предлагают задать вопросы разработчикам новой транспотртной схемы
В Орел приедут узбекские бизнесмены
В Орле протестировали новый музыкальный фонтан
В Орле фонтаны отправят в зимнюю спячку
В Орле эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме
Instagram Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России
Почти 4 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ в Орловской области
Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле
В Орле и области проверят качество работы систем оповещения
В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед