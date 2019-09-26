2019-09-26T11:49:25+03:00
Общество

Пекарню у стадиона Ленина в Орле могут снести

Ее собственник самовольно нарушил архитектурный облик в заповедной зоне
Наталья Меркулова
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Пекарню у стадиона Ленина в Орле могут снестиПекарню у стадиона Ленина в Орле могут снестиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 26 сентября, на заседании орловского горсовета народных депутатов стало известно о возможном сносе пекарни у стадиона Ленина. Основанием для этого является самовольное возведение объекта, нарушившего архитектурный облик.

Обратил внимание народных избранников на этот вопрос депутат Олег Карпиков. Он пояснил, что пекарня находится в заповедной зоне и ее собственник не имеет разрешения на постройку в таком виде.

- Нарушения действительно есть. Участок у собственника в аренде, но облик своей пекарни он ни с кем не согласовывал. Кроме того, у городской администрации есть подозрение, что там вообще имеет место самозахват земли, - прокомментировал сложившуюся ситуацию Олег Минкин, первый замглавы администрации города Орла.

Сейчас собственнику предъявлены претензии. АТК выдала предписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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