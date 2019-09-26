В Орле нашли родственников красноармейца, погибшего под Новгородом
На Орловщине перезахоронят останки красноармейца, найденного под Новгородом. 35-летний Адриан Яковлевич Филин, наш земляк, погиб в 1943 году. Однако поисковика удалось установить его имя и даже найти родственников в Орле.
Бойца перезахоронят на семейном кладбище в селе Кобылино в Болховском районе. Завтра в 10:00 пройдет церемония прощания возле здания сельского Дома культуры.
- Останки красноармейца были переданы проектом «Дорога домой» Межрегиональному поисковому объединению «Костер» для захоронения на родине, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU