2019-09-26T10:23:44+03:00
Общество

В Орле нашли родственников красноармейца, погибшего под Новгородом

Останки Адриана Филина перезахоронят на семейном кладбище в Болховском районе
Наталья Меркулова
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В Орле нашли родственников красноармейца, погибшего под НовгородомВ Орле нашли родственников красноармейца, погибшего под НовгородомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На Орловщине перезахоронят останки красноармейца, найденного под Новгородом. 35-летний Адриан Яковлевич Филин, наш земляк, погиб в 1943 году. Однако поисковика удалось установить его имя и даже найти родственников в Орле.

Бойца перезахоронят на семейном кладбище в селе Кобылино в Болховском районе. Завтра в 10:00 пройдет церемония прощания возле здания сельского Дома культуры.

- Останки красноармейца были переданы проектом «Дорога домой» Межрегиональному поисковому объединению «Костер» для захоронения на родине, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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