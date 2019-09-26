2019-09-26T09:16:20+03:00
Экономика

В Орел приедут узбекские бизнесмены

Наш регион планирует вывести продукцию малого и среднего предпринимательства на рынки Средней Азии
Наталья Меркулова
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В Орел приедут узбекские бизнесмены. Наш регион планирует установить с ними сотрудничество и вывести орловскую продукцию малого и среднего предпринимательства на рынки Средней Азии.

Среди членов узбекской делегации представители трех компаний: «GSEY GROUP ХК», сеть супермаркетов «MAKRO» и компания «Elektro Nur Servis». Программа бизнес-миссии включает посещение делегацией орловских предприятий.

- Каждая из компаний заинтересована в сотрудничестве. В частности, «MAKRO» - крупнейшая в Узбекистане сеть супермаркетов - заинтересована в переговорах и встречах с орловскими производителями продуктов питания, предназначенных для розницы, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орла.

Деловой визит намечен на 30 сентября в следующий понедельник. Встреча начнется в 10.00 в ТМК «ГРИНН».

Орловских предпринимателей приглашают принять в ней участие. Для этого нужно обратиться по телефонам: +7 (962) 477-71-71 или +7 (4862) 44-02-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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