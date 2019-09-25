В Орле фонтаны отправят в зимнюю спячку
На холодный сезон их законсервируют
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В Орле фонтаны подготовят к зиме. Перед сезоном морозов их подготовят к консервации, а затем оставят в покое до тепла.
Перед консервацией будут проведены такие процедуры: сольют воду, почистят дно, приведут в порядок стены чаш фонтанов и все оборудование. Также будет защищено гидротехническое оборудование, а затем фонтаны накроют саркофагами до весны.
Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, поручение провести эту работу дал глава города Александр Муромский. Отмечается, что это позволит продлить срок эксплуатации фонтанов.
ИСТОЧНИК KP.RU