2019-09-25T16:24:09+03:00
Общество

В Орле фонтаны отправят в зимнюю спячку

На холодный сезон их законсервируют
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле фонтаны подготовят к зиме. Перед сезоном морозов их подготовят к консервации, а затем оставят в покое до тепла.

Перед консервацией будут проведены такие процедуры: сольют воду, почистят дно, приведут в порядок стены чаш фонтанов и все оборудование. Также будет защищено гидротехническое оборудование, а затем фонтаны накроют саркофагами до весны.

Как пояснили в пресс-службе администрации Орла, поручение провести эту работу дал глава города Александр Муромский. Отмечается, что это позволит продлить срок эксплуатации фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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