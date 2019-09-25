В Орле эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме
В Орле эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме. Возгорание произошло рано утром в Железнодорожном районе в минувший вторник.
В 04:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в квартиры в девятиэтажном доме на улице 2-й Курской.
- Из-за сильного задымления были эвакуированы 20 человек. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
В результате пожара двухкомнатная квартира закопчена по всей площади, выгорел компьютерный стол и компьютерная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU