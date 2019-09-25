Instagram Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России
Инстаграм Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России. К такому выводу пришли специалисты Центра политической конъюнктуры, изучившие соцсети глав всех российских регионов.
Как оказалось, орловский губернатор в среднем получает всего на 900 лайков меньше за публикации, чем мэр Москвы Сергей Собянин (7 место рейтинга). Андрей Клычков оказался на 10 месте.
Глава региона уступил по популярности своей страницы в Инстаграме только одному из своих соседей – губернатору Липецкой области Игорю Артамонову (9 место), остальные остались позади.
При этом среди подписчиков Андрея Клычкова насчитали 25 % ботов.
ИСТОЧНИК KP.RU