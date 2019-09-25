Instagram Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России

СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-25T15:23:06+03:00

Instagram орловского губернатора Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых полярных в России Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский губернатор получает всего на 900 лайков меньше, чем Собянин

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Инстаграм Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России. К такому выводу пришли специалисты Центра политической конъюнктуры, изучившие соцсети глав всех российских регионов.

Как оказалось, орловский губернатор в среднем получает всего на 900 лайков меньше за публикации, чем мэр Москвы Сергей Собянин (7 место рейтинга). Андрей Клычков оказался на 10 месте.

Глава региона уступил по популярности своей страницы в Инстаграме только одному из своих соседей – губернатору Липецкой области Игорю Артамонову (9 место), остальные остались позади.

При этом среди подписчиков Андрея Клычкова насчитали 25 % ботов.

ИСТОЧНИК KP.RU