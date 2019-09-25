2019-09-25T14:14:22+03:00
Общество

Почти 4 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ в Орловской области

Медики назвали группы людей, для которых легкая простуда может закончиться серьезными осложнениями
Наталья Меркулова
Поделиться:
За неделю в Орловской области заболели ОРВИ почти 4 тысячи человек. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОЗа неделю в Орловской области заболели ОРВИ почти 4 тысячи человек. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С началом холодов в Орле и области уже 3763 человек заболели ОРВИ. Подавляющее большинство простудившихся - 68,7% - дети. Столько случаев зарегистрировали только за прошлую неделю.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора поясняют, эпидемии нет и ситуации держится в рамках нормы. При этом медики назвали группы людей, для которых легкая простуда может закончиться серьезными осложнениями. Это дети, беременные женщины, пенсионеры, люди с больным сердцем, легкими, сахарным диабетом и ожирением.

- Одним из эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация. В течение последних 5 лет на территории области осложнения после прививок не регистрировались, - сообщает пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

С начала осени прививки против гриппа сделали 15,9% орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле фонтаны отправят в зимнюю спячку
В Орле эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме
Instagram Андрея Клычкова вошел в ТОП-10 самых популярных в России
Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле
В Орле и области проверят качество работы систем оповещения
В Орле работников машиностроения поздравили с профессиональным праздником
В Орле задержали дебошира, который напал на людей на заправке
ФОТОФАКТ: в центре Орла появилось здание с окном задом наперед
В Орле задумались над обликом и цветовой палитрой 62 домов
Орловец разнимал ссору в кафе и лишился своего смартфона
В Детском и Городском парках Орла продолжается ремонт
Еще пять остановочных павильонов установят на улицах Орла
Завтра в Орле включат отопление в многоквартирных домах
Несколько орловских водителей попались пьяными за рулем
Орловцев приглашают на творческую встречу с актерами театра
В Орле пройдет встреча с известным лор-врачом Павлом Никоноркиным
Сегодня в орловском сквере Гуртьева включат новые фонари
В Орле силовики накрыли канал поставки наркотиков из Центральной Азии
Поликлинику в Орле обязали компенсировать инвалиду затраты на лекарства
Уже в грядущее воскресенье в Орле выступит группа "Звери"
Житель орловской глубинки сгорел в собственном доме
В Орле начали планировать ремонт на следующий год
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»