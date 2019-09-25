Почти 4 тысячи человек за неделю заболели ОРВИ в Орловской области

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-25T14:14:22+03:00

За неделю в Орловской области заболели ОРВИ почти 4 тысячи человек. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Медики назвали группы людей, для которых легкая простуда может закончиться серьезными осложнениями

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С началом холодов в Орле и области уже 3763 человек заболели ОРВИ. Подавляющее большинство простудившихся - 68,7% - дети. Столько случаев зарегистрировали только за прошлую неделю.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора поясняют, эпидемии нет и ситуации держится в рамках нормы. При этом медики назвали группы людей, для которых легкая простуда может закончиться серьезными осложнениями. Это дети, беременные женщины, пенсионеры, люди с больным сердцем, легкими, сахарным диабетом и ожирением.

- Одним из эффективных способов профилактики гриппа является вакцинация. В течение последних 5 лет на территории области осложнения после прививок не регистрировались, - сообщает пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

С начала осени прививки против гриппа сделали 15,9% орловцев.

ИСТОЧНИК KP.RU