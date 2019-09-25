2019-09-25T13:39:27+03:00
Спорт

Две сотни женщин-боксеров встретятся на ринге в Орле

Зрелищные соревнования "Осенний вызов" стартуют 26 сентября
Ольга СУПОНЕВА
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Приходите поболеть за орловских спортсменок!Приходите поболеть за орловских спортсменок!Фото: Архив "КП"
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В Орле состоится большой турнир по женскому боксу "Осенний вызов". Более 200 спортсменок из разных уголков России и стран зарубежья приедут в регион, чтобы встретиться на ринге с соперницами.

Открытый турнир пройдет на площадке ТМК "Гринн". В Орел приедут спортсменки из сборных команд Калуги, Воронежа, Липецка, Твери, Курска, Тулы, Тамбова, Владимира, Оренбурга, Астрахани, Екатеринбурга, Волгограда, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы и Московской области, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, республики Тыва, Латвии и Узбекистана.

Бои будут проходить в разных весовых и возрастных категориях среди женщин, юниорок и девочек. На соревнования выделено три дня: с 26 по 28 сентября. Уже завтра, 26 числа, состоится торжественное открытие турнира (в 15.00), а затем стартует соревновательная программа.

Приходите болеть!

ИСТОЧНИК KP.RU

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