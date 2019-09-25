СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-25T13:34:30+03:00

В Орле и области проверят качество работы систем оповещения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Горожан просят не пугаться и сохранять спокойствие

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В Орле и области проверят качество работы систем оповещения. Сотрудники регионального ГУ МЧС России включат электросирены с 11.00 до 13.00 в городских округах и муниципалитетах. Орловцев просят не пугаться и сохранять спокойствие.

Техническая проверка намечена по плану на 10 октября. Запуск системы оповещения будет осуществляться с пункта управления ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU